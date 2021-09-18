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قرر الجهاز الفني الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إقامة معسكر إعداد مغلق غدا الأحد استعدادا للموسم الجديد ولمباراة أسوان في كأس مصر حالة استكمال المسابقة خصوصا بعدما أصدرت لجنة المسابقات قرارا بتأجيل مباراة الفريق أمام أسوان في نصف نهائي الكأس.

وتحيط حالة من الغموض لمصير المعسكر الذي سبق أن رفض اللاعبون الانتظام فيه إلا أن إدارة الكرة وعدت بصرف جزء من المستحقات غدا الأحد قبل توجه اللاعبين للمعسكر.

من جانبه أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بلاعبي الفريق خلال التدريبات الأخيرة، بعد المجهود الكبير الذي بذلوه خلال الفقرة التأهيلية والبدنية.

واطمأن كارتيرون وجهازه المعاون على عمل قياسات بدنية للاعبين استعدادا للفترة المقبلة تحت قيادة فيرناندو مخطط الأحمال بالجهاز الفني، ومساعده أحمد عصمت.

كان التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن المنضم حديثا للفريق قد انتظم في التدريبات الجماعية للمرة الأولى له عقب انضمامه لصفوف الفريق بشكل رسمي. كما شارك إمام عاشور في المران بعد عودته من الإجازة الخاصة التي منحها له كارتيرون.