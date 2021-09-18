36 مرشحًا في إنتخابات نادي بنها الرياضي بعد غلق باب الترشيح

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أعلنت اللجنة المشرفة على إنتخابات نادي بنها الرياضي لدورة مجلس الإدارة الجديدة 2021/2025 غلق باب الترشح للإنتخابات أمس الجمعة حيث بلغ عدد المتقدمين مع غلق الباب 36 مرشحا على 10 مقاعد لرئيس المجلس ونائبة وامين الصندوق و5 اعضاء فوق السن و2 مرشح تحت السن

وكشفت القائمة المعلنة للمرشحين عقب غلق باب الترشيح لعضوية مجليس إدارة نادي بنها الرياضي أن إجمالي المرشحين لمجلس الإدارة الجديدة في الدورة الجديدة 36 مرشحا هم مقعد الرئاسة أحمد برهومة ووائل منير ودكتور مصبح الكحيلى ومحمد حرفوش وعلي مقعد نائب الرئيس صلاح المهدي وحسام محرم وهاني فتحي وعلي مقعد امين الصندوق وعبدالكريم الجندى ومحمد رفعت وصبري رشاد

وعلي 5 مقاعد للأعضاء 20 مرشحا المهندس شريف خلف الله وايمن عبدالغنى وايمن رشاد والمهندس حماده الضوه والكابتن حسن المنى وابتسام منصور وسامى صلاح والكابتن فتحى عبدالمنعم والكابتن ابراهيم الخولي ووليد محي والكابتن السيد أمين عز العرب والمهندس محمد خليل والكابتن محمد الرعو واحمد حشيش والمهندسة ايمان المرسى وابراهيم عبدالله وحسين الاشهب والحاج حامد الشيمى واحمد عبدالحافظ الجزار والدكتور عمرو ورده

وتقدم 6 مرشحين على مقعدي تحت السن لإنتخابات نادي بنها الرياضي أحمد نجيب ورضوى الشافعى والدكتور احمد سعيد وكريم عز وادهم عطية وأحمد رشاد