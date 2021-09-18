أخبار عاجلة

الانتخابات الاتحادية الألمانية.. كيف تبدو ألمانيا دون ميركل؟ -
وزير التعليم العالي يشيد بدليل الشُعب والبرامج الجديدة بجامعة بني سويف -
محافظ بني سويف يطلب تقرير يومي عن معدلات التنفيذ بمشروع تطوير حديقة الشلال -
أشرف صبحي: الانتخابات في موعدها بجميع الأندية -
إكسبو دبي 2020 يطلق مشروع بيت «الهامور» في حضور وزير التسامح -
وزارة الرياضة : لجنة حسين لبيب سترحل عن الزمالك في نوفمبر -
فتح 20 موقعا لتجميع قش الأرز وتحرير 8 محاضر للمخالفين بالشرقية -
هروب 3 لاعبين من منتخب المغرب بعد وصولهم إلى إيطاليا -
جدل في لبنان.. حزب الله يهدد قاضي انفجار بيروت -
ابراج بتحب الشغل وابراج بطة بلدي ???????? اعرف برجك بيحب الشغل ولا بيريح دماغه ???????????? -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

شاهد.. اختطاف رئيس كتلة حزب تونسي أمام مقر المحكمة العسكرية

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
الانتخابات الاتحادية الألمانية.. كيف تبدو ألمانيا دون ميركل؟

الانتخابات الاتحادية الألمانية.. كيف تبدو ألمانيا دون ميركل؟

فيديو للحظة اختطاف طفل في الهرم

فيديو للحظة اختطاف طفل في الهرم

جني محصول الفلفل الأحمر

جني محصول الفلفل الأحمر

ثوران قوي لبركان فويغو غرب غواتيمالا

ثوران قوي لبركان فويغو غرب غواتيمالا