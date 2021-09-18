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عقب مرفأ بيروت.. لبنان تعلن ضبط 20 طنا من مادة «نترات الأمونيوم» شديدة الانفجار

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عقب مرفأ بيروت.. لبنان تعلن ضبط 20 طنا من مادة «نترات الأمونيوم» شديدة الانفجار عقب مرفأ بيروت.. لبنان تعلن ضبط 20 طنا من مادة «نترات الأمونيوم» شديدة الانفجار

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فيما لا تزال السلطات اللبنانية تحقق في انفجار مرفأ بيروت، أعلن وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام المولوي، اليوم السبت، ضبط 20 طنا من مادة «نترات الأمونيوم» شديدة الانفجار شرقي البلاد.

وذكر موقع قناة «الجديد» أن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي تفقد الموقع حيث تم ضبط الشاحنة في بدنايل.

ونقل الموقع عن وزير الداخلية قوله إنه أعطى تعليمات لإجراء مسح شامل لكل شيء يمكن أن يوجد في المنطقة وقد يشكل خطرا على سلامة المواطنين.

وأكد أن «القوى الأمنية قامت بنقل نيترات الأمونيوم لمكان أكثر أمانا».

كما أشاد الوزير بعمل القوى الأمنية، لافتا إلى أنها تقوم بدورها رغم كل الصعوبات.

وفي السياق ذاته، قال موقع «لبنان24» إن التحقيقات جارية لمعرفة نوعية المواد التي ضبطت في بدنايل لمعرفة ما إذا كانت مواد زراعية أو مواد شبيهة بالتي كانت موضوعة في مرفأ بيروت.

وأضاف أنه يرجّح أن تكون هذه المواد هي «نيترات الأمونيوم»، كما أشار إليه وزير الداخلية القاضي بسام المولوي.

ووفقا للموقع، رئيس اللبنانية نجيب ميقاتي على اتصال دائم مع وزير الداخلية لمعرفة آخر التطورات.

المصرى اليوم

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