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القبض على سيدة جمعت 7 ملايين جنيه مدخرات العاملين بالخارج بمساعدة زوجها

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القبض على سيدة جمعت 7 ملايين جنيه مدخرات العاملين بالخارج بمساعدة زوجها القبض على سيدة جمعت 7 ملايين جنيه مدخرات العاملين بالخارج بمساعدة زوجها

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط ربة منزل، بتهمة تجميع مدخرات العاملين بالخارج، بالاشتراك مع زوجها المقيم بتلك الدولة.

أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالاشتراك مع الجهات المعنية، قيام كلٍ من ربة منزل، وزوجها، يعمل بإحدى الدول، بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، من خلال المتهم الثاني والذي يقوم بتوفيرها بالخارج للتجار المترددين على تلك الدولة، بينما يقوم أشخاص تابعين لهؤلاء التجار الحاصلين على النقد الأجنبي خارج البلاد بإرسال ما يقابلها بالجنيه المصرى للمتهمة الأولى بحوالات بريدية، والتي تقوم عقب ذلك باستلامهما وإرسالها بحوالات بريدية أخرى لذوي العاملين داخل البلاد مقابل حصولها على عمولة عن كل حوالة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال 5 أعوام طبقاً للفحص المستندي بلغت 7 ملايين و600 ألف جنيه مصري.

المصرى اليوم

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