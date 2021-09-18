بين مؤيد لقرارات الرئيس ومعارض لها.. تظاهرات في تونس العاصمة

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يعيد تاريخ ثورات الربيع العربي نفسه؛ إذ شهد شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، اليوم السبت، مظاهرات شارك فيها المئات، وانقسمت بين مندد بقرارات الرئيس قيس سعيد وداعم لها.

ورفع المتظاهرون شعارات ضد قرارات الرئيس سعيد، مطالبين بعودة عمل البرلمان، في المقابل رفع متظاهرون آخرون شعارات داعمة للإجراءات التي اتخذها الرئيس في وقت سابق.

وردد متظاهرون هتافات مناهضة لسعيد، واصفين الإجراءات التي أعلنها يوم 25 يوليو الماضي بـ«الانقلاب على الشرعية وعلى الدستور».

وطالب المتظاهرون بوقف المحاكمات أمام القضاء العسكري، ونادى المشاركون في الوقفة بإطلاق سراح النائب بالبرلمان المجمدة أعماله، ياسين العياري، منددين بما وصفوه «عودة الديكتاتورية».

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي قرر بعد اندلاع احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، وسط أزمة سياسية، تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة.