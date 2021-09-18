أخبار عاجلة

الانتخابات الاتحادية الألمانية.. كيف تبدو ألمانيا دون ميركل؟ -
وزير التعليم العالي يشيد بدليل الشُعب والبرامج الجديدة بجامعة بني سويف -
محافظ بني سويف يطلب تقرير يومي عن معدلات التنفيذ بمشروع تطوير حديقة الشلال -
أشرف صبحي: الانتخابات في موعدها بجميع الأندية -
إكسبو دبي 2020 يطلق مشروع بيت «الهامور» في حضور وزير التسامح -
وزارة الرياضة : لجنة حسين لبيب سترحل عن الزمالك في نوفمبر -
فتح 20 موقعا لتجميع قش الأرز وتحرير 8 محاضر للمخالفين بالشرقية -
هروب 3 لاعبين من منتخب المغرب بعد وصولهم إلى إيطاليا -
جدل في لبنان.. حزب الله يهدد قاضي انفجار بيروت -
ابراج بتحب الشغل وابراج بطة بلدي ???????? اعرف برجك بيحب الشغل ولا بيريح دماغه ???????????? -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

نبيه برى يدعو مجلس الأمن لتحرك عاجل.. "لبنان بصدد إسرائيلي جديد"

Print
نبيه برى يدعو مجلس الأمن لتحرك عاجل.. "لبنان بصدد إسرائيلي جديد" نبيه برى يدعو مجلس الأمن لتحرك عاجل.. "لبنان بصدد إسرائيلي جديد"

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، وزارة الخارجية إلى القيام بتحرك عاجل وفوري في مجلس الأمن للتحقق من احتمالية حصول اعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية.

وأكد بري في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن «قيام الكيان الاسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام لعقود تنقيب في البحر لشركة هاليبرتون أو سواها من الشركات في المنطقة المتنازع عليها في البحر، يمثل نقضا، لا بل نسفا لاتفاق الإطار الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة»، معتبرا «تلكؤ ومماطلة تحالف شركات توتال ونوفاتك وإيني في المباشرة بعمليات التنقيب التي كان من المفترض البدء بها قبل عدة شهور في البلوك رقم 9 من الجانب اللبناني للحدود البحرية، يطرح تساؤلات كبرى».

وشدد بري على أن «تمادي الكيان الاسرائيلي في عدوانيته هذه يمثل تهديدا للأمن والسلام الدوليين».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير التعليم العالي يشيد بدليل الشُعب والبرامج الجديدة بجامعة بني سويف

وزير التعليم العالي يشيد بدليل الشُعب والبرامج الجديدة بجامعة بني سويف

محافظ بني سويف يطلب تقرير يومي عن معدلات التنفيذ بمشروع تطوير حديقة الشلال

محافظ بني سويف يطلب تقرير يومي عن معدلات التنفيذ بمشروع تطوير حديقة الشلال

أشرف صبحي: الانتخابات في موعدها بجميع الأندية

أشرف صبحي: الانتخابات في موعدها بجميع الأندية

إكسبو دبي 2020 يطلق مشروع بيت «الهامور» في حضور وزير التسامح

إكسبو دبي 2020 يطلق مشروع بيت «الهامور» في حضور وزير التسامح