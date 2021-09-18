نبيه برى يدعو مجلس الأمن لتحرك عاجل.. "لبنان بصدد إسرائيلي جديد"

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دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، وزارة الخارجية إلى القيام بتحرك عاجل وفوري في مجلس الأمن للتحقق من احتمالية حصول اعتداء إسرائيلي جديد على السيادة والحقوق اللبنانية.

وأكد بري في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن «قيام الكيان الاسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام لعقود تنقيب في البحر لشركة هاليبرتون أو سواها من الشركات في المنطقة المتنازع عليها في البحر، يمثل نقضا، لا بل نسفا لاتفاق الإطار الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة»، معتبرا «تلكؤ ومماطلة تحالف شركات توتال ونوفاتك وإيني في المباشرة بعمليات التنقيب التي كان من المفترض البدء بها قبل عدة شهور في البلوك رقم 9 من الجانب اللبناني للحدود البحرية، يطرح تساؤلات كبرى».

وشدد بري على أن «تمادي الكيان الاسرائيلي في عدوانيته هذه يمثل تهديدا للأمن والسلام الدوليين».