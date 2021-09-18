«الأمن الاقتصادي» يكثف حملاته لإحكام السيطرة ومكافحة جميع الأنشطة الإجرامية

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واصل قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وتمكنت من ضبط 3087 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

كما تم ضبط 12569 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، و304 قضية في مجال الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحرى مدين لمصلحة الضرائب، و239 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية ومخالفات مبانى، و1231 قضية تموينية متنوعة .

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.