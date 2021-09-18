حملات لـ«أمن المنافذ» لمواجهة جرائم التهريب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته الأمنية لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وتمكنت الحملات من ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضية في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، وأخرى في مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار والعملات الأثرية.

كما تم ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتنفيذ 198 حكما قضائيا متنوعا، و38 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، و1840 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.