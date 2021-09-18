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الانتخابات الاتحادية الألمانية.. كيف تبدو ألمانيا دون ميركل؟
-
الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:16 مساءً
وزير التعليم العالي يشيد بدليل الشُعب والبرامج الجديدة بجامعة بني سويف
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:15 مساءً
محافظ بني سويف يطلب تقرير يومي عن معدلات التنفيذ بمشروع تطوير حديقة الشلال
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:15 مساءً
أشرف صبحي: الانتخابات في موعدها بجميع الأندية
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:15 مساءً
إكسبو دبي 2020 يطلق مشروع بيت «الهامور» في حضور وزير التسامح
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:15 مساءً
وزارة الرياضة : لجنة حسين لبيب سترحل عن الزمالك في نوفمبر
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:15 مساءً
فتح 20 موقعا لتجميع قش الأرز وتحرير 8 محاضر للمخالفين بالشرقية
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:15 مساءً
هروب 3 لاعبين من منتخب المغرب بعد وصولهم إلى إيطاليا
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:15 مساءً
جدل في لبنان.. حزب الله يهدد قاضي انفجار بيروت
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:09 مساءً
ابراج بتحب الشغل وابراج بطة بلدي ???????? اعرف برجك بيحب الشغل ولا بيريح دماغه ????????????
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:06 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
باريس تستدعي سفيريها لدى واشنطن وكانبرا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 18 سبتمبر 2021 03:34 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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