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حالة الطقس غدًا الأحد .. ارتفاع درجات الحرارة لتصل 39ْ

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حالة الطقس غدًا الأحد .. ارتفاع درجات الحرارة لتصل 39ْ حالة الطقس غدًا الأحد .. ارتفاع درجات الحرارة لتصل 39ْ

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا عن حالة الطقس اليوم اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد، على القاهرة وباقي الأنحاء، وتكون حالة الطقس غدًا شديدة الحرارة في جنوب الصعيد.

يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة رطبا على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس غدًا حار رطب على شمال الصعيد وجنوب سيناء والوجه البحري، الإضافة إلى القاهرة.

يظل الطقس Weather لطيفًا شمالا حتى القاهرة، ومعتدل الحرارة على باقي الجمهورية.

تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، والرياح فيهما شمالية غربية، وارتفاع أمواج البحر المتوسط من متر إلى 1.75 متر، والبحر الأحمر من 1.5: 2.25 متر.

تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المتجهة من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وكذلك القاهرة الكبري.

تنشط الرياح على القاهرة الكبري وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد 19-9-2021

تكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا في كما يلي:

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في القاهرة 35 للعظمي و23 للصغرى والمحسوْسة 37ْ.

توقعات درجات الحرارة في الإسكندرية غدًا العظمي 32 والصغرى 23 والمحسوسة 35ْ.

درجة الحرارة العظمي في أسوان وإدفو هي الأعلي في مصر غدًا وتصل إلى 36ْ، في حين تكون الصغرى والمحسوسة 40 درجة.

ونقدم لحضراتكم فيما يلي بيانًا بدرجات الحرارة في المدن المصرية وفق توقعات هيئة الأرصاد عن حال الطقس غدًا في مصر.

حالة الطقس غدًا الأحد .. ارتفاع درجات الحرارة لتصل 39ْ

المصرى اليوم

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