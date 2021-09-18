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قال النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إنه يأمل أن يستعيد القطن المصرى عرشه ومكانته العالمية وايضا صناعات الغزل والنسيج .

واضاف «زين الدين» في بيان له اصدره اليوم السبت أن شركات الغزل والنسيج المصرية بصفة عامة وقلعة هذه الصناعات بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية كانت تمثل أهمية كبيرة في عالم هذه الصناعات على مستوى العالم كله وكانت منتجاتها من الملابس الجاهزة بمختلف انواعها كانت تغزو الأسواق العالمية الاوروبية والامريكية والعربية وكان شعار «صنع في مصر» من هذه الصناعات العريقة بمثابة فخر لكل المصريين.

وطالب النائب الحكومة بصفة عامة ووزراء قطاع الأعمال العام والمالية والصناعة والتجارة والقوى العاملة بصفة خاصة باعطاء اولوية قصوى لحل المشكلات المزمنة والمتراكمة منذ عقود طويلة داخل جميع شركات ومصانع الغزل والنسيج بصفة عامة وداخل مدينتى كفر الدوار المحلة الكبرى بصفة خاصة التي كانتا من اهم القلاع الصناعية في صناعات الغزل والنسيج على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا والعالم كله مؤكداً ضرورة الاسراع في تنفيذ خطة واستراتيجية حل مشكلات صناعات الغزل والنسيج للحفاظ على هذه الصناعات الاستراتيجية.

وأشار «زين الدين» إلى تصريحات الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام التي أكد فيها أن المنظومة الجديدة لتداول الأقطان، تعتمد على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة، ودون وسطاء، معبأة في أكياس يتم توفيرها من خلال مراكز التجميع، وتحقق سعر عادل وأعلى عائد للمزارع، من خلال نظام المزايدة بمشاركة شركات التجارة، ويتم بيع الأقطان أمام أعين المزارعين، كما تساهم المنظومة في الحفاظ على نظافة القطن وجودته مما ينعكس على زيادة أسعاره وتنافسيته عالميًا، لافتا إلى العمل على أن تكون مصر أكبر مركز لتجارة الأقطان بالشرق الأوسط اضافة إلى تأكيده أن المنظومة الجديدة، تأتي ضمن الجمهود المبذولة لاستعادة عرش القطن المصري عالميا، وزيادة أسعاره، وتنافسيته، وتقوم وزارة قطاع الأعمال العام، من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بتحديث تكنولوجيا حليج الأقطان، لتحسين جودة ونظافة القطن، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمحالج.