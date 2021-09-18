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طالب النائب عبدالسلام خضراوى عضو مجلس النواب، الحكومة بتعميم معرض «صنع في بور سعيد» بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية مؤكداً أن كل محافظة بها ميزات نسبية في مجال الصناعة تختلف عن المحافظات وبالتالى فإن الامر يتطلب التفكير من خارج الصندوق لاستغلال امكانيات جميع المحافظات في مختلف الصناعات.

و قال «خضراوى» في بيان له اصدره اليوم السبت أن المعرض نجح بعد دراسة امكانيات بور سعيد في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، وا شار النائب إلى انه من المتوقع خلال السنوات القليلة المقبلة أن تكون محافظة بور سعيد نموذجاً متفرداً في تحقيق اعلى معدلات التنمية الاقتصادية وخلق الالاف من فرص لشباب بور سعيد وجميع المحافظات المجاورة لها وتحقيق الاكتفاء الذاتى لجميع احتياجات بور سعيد في الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية والاسكان وغيرها وتحقيق فائض مالى كبير يدخل الموازنة العامة للدولة خاصة في ظل النجاحات الكبيرة والمتوقعة لمنطقة شرق بور سعيد الصناعية والتى ستكون قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية.

و كانت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اكدت خلال افتتاح معرض صنع في بورسعيد على حرص الوزارة على تقديم كل الدعم لمبادرات تعزيز التنمية الصناعية بمحافظة بورسعيد باعتبارها من أهم المحافظات الصناعية في مصر خاصة في ظل ما تتمتع به من إمكانات وقدرات صناعية كبيرة، وهو الأمر الذي يؤهلها لتكون منطقة جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية فضلاً عن موقعها المتميز على البحر المتوسط وقناة السويس الأمر الذي يجعل منها مركزاً صناعياً ولوجيستياً لنفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.