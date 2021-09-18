10 عروض تتنافس على جوائز المهرجان القومي للمسرح

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انتهت لجنة المشاهدة واختيار العروض بالمهرجان القومي للمسرح المصرى، في دورته الـ14 برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، من أعمالها واختارت 10 عروض، من أصل 95 عرضا تقدموا للمشاركة للمهرجان من الجهات الإنتاجية كالفرق المستقلة والهواة والشركات، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدنى، ومسرح القطاع الخاص والمسرح الجامعي.

لجنة مشاهدة واختيار العروض بالمهرجان القومي للمسرح المصري تكونت من الفنان القدير خالد الذهبي رئيسا، وعضوية كلا من: الفنان شادي الدالي، الناقد باسم صادق، الناقدة هند سلامة، مصمم الديكور محمد هاشم، ومقرر اللجنة أمى على ماهر.

وستنطلق فعاليات الدورة الـ14 من المهرجان القومى للمسرح، يوم 27 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 9 أكتوبر المقبل، وستحمل الدورة الجديدة عنوان «الكاتب المسرحي المصري»، ويكرم المهرجان اسم الفنان الراحل سمير غانم، واسم الفنانة دلال عبدالعزيز، والفنان القدير فاروق فلوكس، والناقدة آمال بكير وآخرين سيعلن عن أسمائهم خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان.