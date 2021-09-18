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حكومة طالبان المؤقتة تصدر بيانا بشأن الفتيات في «إمارة أفغانستان»

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حكومة طالبان المؤقتة تصدر بيانا بشأن الفتيات في «إمارة أفغانستان» حكومة طالبان المؤقتة تصدر بيانا بشأن الفتيات في «إمارة أفغانستان»

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أعلن نائب وزير الإعلام والثقافة في الأفغانية المؤقتة، ذبيح الله مجاهد، أن حركة طالبان تخطط لعودة البنات إلى المدارس في القريب العاجل.

وأضاف: يعمل المسؤولون على كيفية فصل الذكور عن الإناث وتوزيع المعلمين في المدارس للبنات.

وأعلنت وزارة التعليم الأفعانية، أمس الجمعة، بأن الدروس في الصفوف الدراسية ما بين الصف الأول والصف السادس ستستأنف في المدارس، مضيفة أن ذلك لا يخص إلا الأولاد والمعلمون الذكور.

وأفادت وسائل إعلام محلية سابقا بأن حركة طالبان تخطط لإدخال الدراسة المنفصلة للذكور والإناث في البلاد. وقد انطلقت في عدد من المعاهد الأفغانية الدراسات المنفصلة للطلاب والطالبات.

وسيطرت حركة طالبان على العاصمة كابول في 15 أغسطس الماضي بعد هروب الرئيس أشرف غني.

ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة طالبان.jfif - صورة أرشيفية

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