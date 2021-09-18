تغييرات بالجملة في فريق ليفربول أمام كريستال بالاس (التشكيل الرسمي)

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أعلن يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء التشكيل كالتالي :

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: جيمس ميلنر – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كوستاس تسيميكاس.

الوسط: فابينيو – جوردان هندرسون – تياجو ألكانتارا.

الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – ساديو ماني.

يشارك محمد صلاح ضمن التشكيل الاساسي لفريق ليفربول بمباراة اليوم، حيث يعتبر صلاح من القوام الأساسي فى اختيارات يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

ويفصل محمد صلاح هدفان فقط عن الوصول للهدف رقم 100 مع نادي ليفربول الإنجليزي، بعدما وصل لنادي المائة بالدوري الإنجليزي الممتاز بواقع تسجيل 98 هدفًا رفقه ليفربول وهدفين فقط مع نادي تشيلسي.

وحال نجاح محمد صلاح في تسجيل هدفين فقط خلال المباريات المقبلة، سيصبح صلاح ضمن القائمة الذهبية لفريق ليفربول بتسجيله 100 هدف رفقة الريدز.