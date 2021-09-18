أخبار عاجلة

الانتخابات الاتحادية الألمانية.. كيف تبدو ألمانيا دون ميركل؟ -
وزير التعليم العالي يشيد بدليل الشُعب والبرامج الجديدة بجامعة بني سويف -
محافظ بني سويف يطلب تقرير يومي عن معدلات التنفيذ بمشروع تطوير حديقة الشلال -
أشرف صبحي: الانتخابات في موعدها بجميع الأندية -
إكسبو دبي 2020 يطلق مشروع بيت «الهامور» في حضور وزير التسامح -
وزارة الرياضة : لجنة حسين لبيب سترحل عن الزمالك في نوفمبر -
فتح 20 موقعا لتجميع قش الأرز وتحرير 8 محاضر للمخالفين بالشرقية -
هروب 3 لاعبين من منتخب المغرب بعد وصولهم إلى إيطاليا -
جدل في لبنان.. حزب الله يهدد قاضي انفجار بيروت -
ابراج بتحب الشغل وابراج بطة بلدي ???????? اعرف برجك بيحب الشغل ولا بيريح دماغه ???????????? -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تغييرات بالجملة في فريق ليفربول أمام كريستال بالاس (التشكيل الرسمي)

Print
تغييرات بالجملة في فريق ليفربول أمام كريستال بالاس (التشكيل الرسمي) تغييرات بالجملة في فريق ليفربول أمام كريستال بالاس (التشكيل الرسمي)

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء التشكيل كالتالي :

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: جيمس ميلنر – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كوستاس تسيميكاس.

الوسط: فابينيو – جوردان هندرسون – تياجو ألكانتارا.

الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – ساديو ماني.

يشارك محمد صلاح ضمن التشكيل الاساسي لفريق ليفربول بمباراة اليوم، حيث يعتبر صلاح من القوام الأساسي فى اختيارات يورجن كلوب المدير الفني للفريق.

ويفصل محمد صلاح هدفان فقط عن الوصول للهدف رقم 100 مع نادي ليفربول الإنجليزي، بعدما وصل لنادي المائة بالدوري الإنجليزي الممتاز بواقع تسجيل 98 هدفًا رفقه ليفربول وهدفين فقط مع نادي تشيلسي.

وحال نجاح محمد صلاح في تسجيل هدفين فقط خلال المباريات المقبلة، سيصبح صلاح ضمن القائمة الذهبية لفريق ليفربول بتسجيله 100 هدف رفقة الريدز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير التعليم العالي يشيد بدليل الشُعب والبرامج الجديدة بجامعة بني سويف

وزير التعليم العالي يشيد بدليل الشُعب والبرامج الجديدة بجامعة بني سويف

محافظ بني سويف يطلب تقرير يومي عن معدلات التنفيذ بمشروع تطوير حديقة الشلال

محافظ بني سويف يطلب تقرير يومي عن معدلات التنفيذ بمشروع تطوير حديقة الشلال

أشرف صبحي: الانتخابات في موعدها بجميع الأندية

أشرف صبحي: الانتخابات في موعدها بجميع الأندية

إكسبو دبي 2020 يطلق مشروع بيت «الهامور» في حضور وزير التسامح

إكسبو دبي 2020 يطلق مشروع بيت «الهامور» في حضور وزير التسامح