الأهلي ينعى والدة الكابتن هاني رمزي

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نعى النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، وأعضاء مجلس الإدارة، وقطاعات النادي الرياضية،، والدة الكابتن هاني رمزي لاعب الأهلي الأسبق، التي وافتها المنية أمس، وقدم النادى خالص التعازى في الفقيدة.

وأعلن هاني رمزي لاعب الاهلى ومنتخب مصر السابق والمدرب العام للمنتخب الوطني بجهاز أجيري، وفاة والدته، معلنا تلقي واجب العزاء غدا السبت، بكنيسة الملاك ميخائيل بمساكن الشيراتون بمصر الجديدة.

وكتب هاني رمزي عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «توفيت إلى رحمة الله تعالى والدة هاني رمزي، العزاء غدا السبت، بكنيسة الملاك ميخائيل بمساكن الشيراتون بمصر الجديدة، من الساعة 6 مساء حتى 10 مساء».