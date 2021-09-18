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عرض جديد من الأهلي لأجايي يمنعه من الانتقال للزمالك أو بيراميدز

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عرض جديد من الأهلي لأجايي يمنعه من الانتقال للزمالك أو بيراميدز عرض جديد من الأهلي لأجايي يمنعه من الانتقال للزمالك أو بيراميدز

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قدم النادى الاهلى عرض أخير لجونيور أجايى لانهاء أزمة رحيله التراضى عدما شهدت الفترة الماضية شد وجذب بين النادى واللاعب بشأن الاتفاق على طريقة الرحيل النهائى بدون مشاكل.

مصدر داخل الأهلى كشف عن تفاصيل العرض الأخير للاعب حيث تراجع عن فكرة الشرط الذى يمنع اللاعب بالانتقال الى أو بيراميدز، بشرط عدم حصول اللاعب على مقابل مادى.

وطلبت لجنة التخطيط بالاهلى من اللاعب الرد على العرض خلال الساعات المقبلة لرغبتها فى غلق الملف الذى شغل بالمسؤولين فى الاهلى مؤخرا.

كانت إدارة الأهلى قد عرضت على جونيور أجايى الحصو ل على 450 الف دولار نصف مستحقاتة المالية على أن يوقع على تعهد بعدم الانتقال الى الزمالك أو بيراميدز .

وتم إبلاغ اللاعب برفض بيتسو موسيمانى إستمراره خاصة أن الأهلى قررالاستغناء عن أجايى وكذلك الكونغولى والتر بواليا من أجل قيد الثنائي الجدد بيرسي تاو القادم من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني القادم من سيمبا التنزانى، واللذين نجحت إدارة الأهلي في التعاقد معهما خلال الفترة الحالية.

المصرى اليوم

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