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كشف مصدر مقرب من محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ان سبب غيابه شيكابالا عن مران الزمالك خلال الأيام الماضية يعود الي 3 اسباب

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن السبب الأول لغياب شيكابالا عن التدريبات هو تأثره طبيا بأعراض لقاح كورونا الذي حصل عليه مؤخرا مع اللاعبين.

وحصل شيكابالا علي أذن من الجهازين الفني والطبي بالحصول علي راحة لحين انتهاء الأعراض الجانبية التى سببها لحاق فيروس كورونا.

وتابع: السبب الثاني هو غموض موقفه من مدة عقوبة ايقافه التى يتم مناقشتها حاليا في اتحاد الكرة وتحديدا في لجنة التظلمات خصوصا وان القرار قارب علي شهر تقريبا ولمي تم حسم موقف اللاعب حتي هذه اللحظة .

فيما اكد المصدر أن أزمة المستحقات والمكافآت الخاصة باللاعبين تأتي ضمن احد اهم اسباب عدم ذهاب شيكابالا للنادي خصوصا وانه قائد وكابتن الفريق والمطالب من اللاعبين بحل هذه الأزمة بشكل يومي وأكد المصدر ان شيكابالا يخشي الحضور للنادي لتفادي الصدام مع أي من المسؤولين في اللجنة أو إدارة الكرة