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يصدم اللاعبين بخفض مكافآت الدوري لـ112 الف جنية فقط

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الزمالك يصدم اللاعبين بخفض مكافآت الدوري لـ112 الف جنية فقط يصدم اللاعبين بخفض مكافآت الدوري لـ112 الف جنية فقط

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مازالت أزمة المستحقات المالية ومكافأة الدوري الممتاز تلقي بظلالها على الأجواء داخل نادي ، خصوصا بعدما عاد لاعبو الفريق الكروي الأول للانتظام في التدريبات بشكل طبيعي بعد تمردهم الخميس الماضي ورفضهم خوض المران اعتراضا على عدم وضوح الرؤية بشأن المستحقات المالية ومكافأة الدوري.

وقررت اللجنة المؤقتة التي تدير النادي في تخفيض قيمة المكافآت الخاصة ببطولة الدوري للاعبين لتصل إلى 112 ألف جنيه لكل لاعب بدلا من 200 ألف جنيه التي تم رصدها في البداية من اللجنة المؤقتة التي تدير النادي.

وأرجعت اللجنة قررها بخفض المكافآت من 200 ألف إلى 150 ألف جنيه فقط قبل خصم الضرائب للأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي وفقا لما أعلنه حسين لبيب رئيس اللجنة والذي تعهد بصرف مستحقات ومكافآت اللاعبين وفقا للائحة الخاصة بالدوري والتى حددت صرف المكافآت للاعبين فقط.

المصرى اليوم

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