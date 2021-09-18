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"الصحة": تُعلن تسجيل 68 حالة وتعافي 77 حالة وتُشدد على أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمواجهة المتحوّرات

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"الصحة": تُعلن تسجيل 68 حالة وتعافي 77 حالة وتُشدد على أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمواجهة المتحوّرات "الصحة": تُعلن تسجيل 68 حالة وتعافي 77 حالة وتُشدد على أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمواجهة المتحوّرات

شدّدت الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية والإستعجال بها كونها السبيل الوحيد بإذن الله لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى،لافتةً أنها مهمة لتحقيق المناعة المجتمعية


وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (68) حالة مؤكدة وتعافي(77) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2373) حالة منها (361) حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ(546479) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (535450) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (5)حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8656) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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