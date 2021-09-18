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السودان يضبط شحنة أسلحة ومتفجرات مهربة من ليبيا

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السودان يضبط شحنة أسلحة ومتفجرات مهربة من ليبيا السودان يضبط شحنة أسلحة ومتفجرات مهربة من ليبيا
القبض على 4 متورطين

السودان يضبط شحنة أسلحة ومتفجرات مهربة من ليبيا

ضبطت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم (السبت)، شحنة أسلحة وذخائر ومتفجرات مهربة من ليبيا.

وأوضح قائد قاعدة الشفرليت العسكرية الحدودية المقدم الركن علي أحمد محمود عووجه، في بيان على حساب القوات في "فيسبوك"، أن وحدة متحرك درع الصحراء المنتشرة عند حدود السودان مع وليبيا، أرسلت دوريات إلى منطقة سيف البارلي عند المثلث الحدودي، عقب تلقيها معلومات عن أنشطة عصابات لتجارة السلاح هناك.

وأضاف أن دوريات قوات الدعم السريع اشتبكت على بُعد ثلاثة كيلومترات عن تلك المنطقة، مع العصابات المذكورة، ونفذت عملية لمطاردتها تمكنت خلالها من مصادرة سيارتين على متنهما 36 بندقية كلاشنيكوف، وصندوق قنابل يدوية من طراز "كورنت"، بالإضافة إلى مدفع دوشكا، وسبعة قاذفات "آر بي جي"، وعدد كبير من الذخائر المختلفة.

وبيّن "عووجه" أن قوات الدعم السريع أوقفت أربعة من عناصر العصابات خلال العملية، بينهم مواطنان ليبيان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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