تعرضنا للخيانة .. دبلوماسي فرنسي يتحدث عن إلغاء أستراليا صفقة غواصات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سفير فرنسا لدى أستراليا، جان بيير تيبو، إن قرار كانبيرا إلغاء صفقة الغواصات الكبرى مع بلاده، الذي أسفر عن اندلاع أزمة دبلوماسية بين الدولتين، يعتبر «خيانة» سابقة التخطيط.

وأشار تيبو في حديث لصحيفة The Sydney Morning Herald قبل ساعات من استدعائه إلى باريس أن هناك تقارير صحفية مستقلة موثوقا بها مفادها أن أستراليا بدأت الاستعدادات لإلغاء الصفقة مع فرنسا، التي قيمتها 90 مليار دولار، قبل 18 شهرا من الاعلان الرسمي عن الالغاء.

واضاف: تعرضنا للتضليل المتعمد على مدى 18 شهرا، وإذا ثبتت صحة التقارير عن هذه الخيانة وازدواجية اللغة المتعمدة- ولم ينفدها أحد بعد- فإن ذلك يمثل خرقا فادحا للثقة ومؤشرا سيئا جدا«.

وأكد أن وزراء خارجية ودفاع فرنسا وأستراليا عقدوا اجتماعا أواخر الشهر الماضي لمناقشة الروابط الدفاعية بين دولتيهما، مضيفا: «كنا نعتقد أننا نفتح سبلا جديدة لتعميق تعاوننا الثنائي بشكل ملموس، لكن بعد 15 يوما فقط تعرضنا لطعنة في الظهر، عندما تم إلغاء مشروع رئيسي يرمز لعلاقة بين دولة أوروبية وأستراليا، دون سابق تحذير.

وأعلنت أستراليا مؤخرا عن إلغاء صفقة الغواصات مع شركة Naval Group الفرنسية، بعد أن أقامت تحالفا دفاعيا وأمنيا جديدا مع الولايات المتحدة وبريطانيا.