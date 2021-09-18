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أهالي الغربية يشيعون جثمان شبيه السادات إلى مثواه الأخير

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أهالي الغربية يشيعون جثمان شبيه السادات إلى مثواه الأخير أهالي الغربية يشيعون جثمان شبيه السادات إلى مثواه الأخير

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شيع العشرات من أهالي محافظة الغربية جثمان محسن منسى والمعروف بشبيه السادات إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بقرية سبرباي مركز طنطا.

كان محسن المنسى شبيه الرئيس الراحل أنور السادات توفى بعد صراع مع المرض صباح اليوم، وتم دفنه عقب أداء صلاة الظهر بمقابر سبرباى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

الجدير بالذكر أنه دائما ما كان يظهر شبيه الرئيس السابق أنور السادات بالجلباب والنظارة السوداء التي لا تفارق وجهه، والعصا الخشبية في يده اليمنى، والغليون في الأخرى، ولا يفوّت أي حدثٍ هامٍ في ، سواء كانت الواقعة سعيدةً أو مأساوية، وهو شخصية محبوبة يلتف حوله المواطنون ويلتقطون معه الصور.

المصرى اليوم

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