الصحة تعد لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من المساجد

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أنهت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء استعداداتها لاطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.. حيث عقد الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى بمديرية الصحة اجتماعا تحضيريا لمسؤولى الطب الوقائى استعدادا لتنفيذ حملة شلل الأطفال المقررة، وذلك بحضور الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والاعلام الصحى والدكتورة سلوى نجاح من إدارة التثقيف والإعلام الصحى ومحمد حمزة مراقب عام الأوبئة بمديرية الصحة.

وأكد الدكتور رمضان توفيق مديرعام الطب الوقائى بالمديرية على أهمية تدريب الفرق على فن التعامل مع الجمهور وإزالة المعوقات السابقة.. مع ضرورة تحقيق أهم أهداف الحملة وهى الوصول إلى المستهدفين منها .

من جانبه، أكد الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحى على توجيهات وكيل وزارة الصحة بتكثيف الإعلام الصحى للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال (للمصريين وغير المصريين) لتطعيم كل طفل وطفلة من سن يوم حتى خمس سنوات بالمجان، وناشد المواطنين الحرص على تطعيم أطفالهم للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، ولاحتواء أي فيروسات وافدة من دول الجوار المنتشر بها المرض .

وأضافت الدكتورة سلوى نجاح من إدارة التثقيف والإعلام الصحى أن التطعيم يشمل جميع الأطفال المتواجدين بالنطاق الجغرافى لفرق التطعيم من سن يوم وحتى سن خمس سنوات.. سواء كانوا مصريين أو أجانب مقيمين.. والتشديد على ضرورة أن يكون التطعيم بالرقم القومى للطفل والطفلة أو الرقم القومى لوالدهما، وكذا التشديد على ضرورة الالتزام بتحديث الخرائط الخاصة بفرق التطعيم وتحديد المناطق الحدودية والأماكن عالية الخطورة والتى يصعب الوصول إليها.

وشدد محمد حمزة مراقب عام الأوبئة بمديرية الصحة على صلاحية معدات سلسلة التبريد، وذلك حفاظا على كفاءة الطعوم وتوزيعها، ووجود خطة العمل الموحدة مع الفرق المشاركة سواء الثابتة منها أو المتحركة.

وأوضح فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة أن هناك تواجدا دائما للمثقفين الصحيين للتنسيق مع الجهات المختلفة طوال الحملة لحث المواطنين على إيجابية المشاركة، مشيرا إلى موافقة مديرية أوقاف شمال سيناء على تسهيل مهمة الطواقم الطبية للحملة بتخصيص عدد من المساجد لتنطلق من أمامها الحملة وتمارس مهمتها أمامها، وإلى قيام المثقفين الصحيين بزيارات لعدد من الجهات لتعريفهم بمواعيد وأماكن تنفيذ الحملة وتوزيع المنشورات الخاصة بها.. إلى جانب التعاون المشترك مع بعض الجهات لدعوة وحث المواطنين على المشاركة الايجابية من خلال المساجد وأجهزة الإعلام المحلى لإنجاح الحملة.