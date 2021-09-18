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عون: هناك إرادة دولية لمساعدتنا للخروج من الضائقة التي نحن فيها

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عون: هناك إرادة دولية لمساعدتنا للخروج من الضائقة التي نحن فيها عون: هناك إرادة دولية لمساعدتنا للخروج من الضائقة التي نحن فيها

جي بي سي نيوز :- قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاربعاء، "نأمل قريبا جدا، وبعد تشكيل ، ان ننطلق بالمحادثات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من اجل التمويل، حيث هناك ارادة دولية لمساعدتنا للخروج من الضائقة التي نحن فيها ."
وأضاف في بيان صحفي "اننا لسنا خائفين من الانهيار، بل نحن نخوض الآن معركة الخروج من الهاوية التي نحن فيها، ونأمل التوفيق، وسنبذل جهدنا لتحقيق هذه الغاية، وليس لنا الّا هذا الهمّ الكبير الذي يفوق كل حالة طبيعية."وكان رئيس الحكومة اللبنانية الجدية نجيب ميقاتي رأس اليوم اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد البيان الوزاري الذي ستنال الحكومة ثقة المجلس النيابي على اساسه، وقد انجزت اللجنة مشروع البيان على ان تعقد الحكومة اجتماعا غدا في القصر الجمهوري لدراسة مسودة البيان واقراره".
وفي السياق، اعلن الجيش اللبناني اليوم انه تسلم هبة مقدمة من قوة الأمم المتحدة الموقتة " اليونيفيل" آليات ومعدات، ضمن إطار التعاون بين الجانبين".
وفي سياق آخر، اعلن الجيش " ان زورقا حربيا إسرائيليا، خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 352 مترا، وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".
وقالت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي في تصريح أنه "لا بد من تكثيف الجهود لإجراء الانتخابات في وقتها المحدد وضمان شفافية العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن الانتخابات حاسمة في إحداث التغيير المرجو.
واشارت إلى أن "اليوم الدولي للديمقراطية يذكرنا أنّ الانتخابات في لبنان تشكل محطة مهمة للناس لجعل أصواتهم مسموعة".
--(بترا)

جي بي سي نيوز

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