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الحوثيون يعدمون 9 أشخاص بحجة تورطهم في مقتل الصماد

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الحوثيون يعدمون 9 أشخاص بحجة تورطهم في مقتل الصماد الحوثيون يعدمون 9 أشخاص بحجة تورطهم في مقتل الصماد
أعدمت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في صنعاء اليوم 9 أشخاص قالت إنّهم "تورّطوا" في مقتل رئيس أعلى سلطة سياسية في غارة جوية نفذها التحالف قبل ثلاثة أعوام.

ففي أبريل 2018، لقي رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى لدى الحوثيين صالح الصماد حتفه في غارة جوية في الحديدة (غرب).

وقالت وكالة "سبأ" المتحدّثة باسم الحوثيين السبت إنّ النيابة العامة نفّذت حكم القصاص الشرعي بحق تسعة من أعضاء خلية تورطت في جريمة اغتيال الصماد.

وأضافت "جرى التنفيذ في ميدان التحرير رميا بالرصاص" بحضور قيادات في صفوف المتمردين وسكان في صنعاء.

وكان الصماد الذي لقي حتفه مع 6 آخرين، أبرز مسؤول سياسي لدى الحوثيين يُقتل منذ بداية النزاع في منتصف 2014 بين المليشيا الحوثية وقوّات مؤيّدة للحكومة المعترف بها دوليا.


الوطن السعودية

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