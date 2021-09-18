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نائب وزير البيئة يترأس وفد المملكة في اجتماع لجنة التعاون الخليجي

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نائب وزير البيئة يترأس وفد المملكة في اجتماع لجنة التعاون الخليجي نائب وزير البيئة يترأس وفد المملكة في اجتماع لجنة التعاون الخليجي
المجتمعون بحثوا سبل دعم القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي

نائب وزير البيئة يترأس وفد المملكة في اجتماع لجنة التعاون الخليجي

ترأس نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، وفد المملكة في اجتماع الدورة الـ٣١ للجنة التعاون الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وناقش الاجتماع سبل دعم القطاع الزراعي في الدول الأعضاء، وسبل تحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بتعديل نظام البذور والتقاوي والشتلات، ونظام الحجر الزراعي الموحد، ونظام إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد، إلى جانب مقترح إنشاء بنك خليجي للأصول الوراثية النباتية، وإلغاء رسوم الحجر الزراعي المطبقة في المحاجر البينية على المنتجات الزراعية ذات المنشأ الوطني، وغير ذلك من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع.

وخلص المجتمعون إلى عدد من التوصيات، من أبرزها: التأكيد على أهمية تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية لدول المجلس، وتشكيل فريق من المختصين برئاسة المملكة لإعداد تصور حول إنشاء بنك خليجي للأصول الوراثية، إضافة إلى الإبقاء على رسوم الحجر الزراعي المطبقة في المحاجر البينية على المنتجات الزراعية ذات المنشأ الوطني.

ووافقت الدول الأعضاء على قوائم المبيدات المقيدة والمحظورة، وأقرت نظام الحجر البيطري المحدث، واعتمدت الدليل الاسترشادي للمنشآت البيطرية بالقطاع الخاص المحدث، إضافة إلى إقرارها الخطط الخليجية الاسترشادية لمكافحة الأمراض الحيوانية وبدء العمل بها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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