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الانتخابات الاتحادية الألمانية.. كيف تبدو ألمانيا دون ميركل؟
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:16 مساءً
وزير التعليم العالي يشيد بدليل الشُعب والبرامج الجديدة بجامعة بني سويف
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:15 مساءً
محافظ بني سويف يطلب تقرير يومي عن معدلات التنفيذ بمشروع تطوير حديقة الشلال
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:15 مساءً
أشرف صبحي: الانتخابات في موعدها بجميع الأندية
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:15 مساءً
إكسبو دبي 2020 يطلق مشروع بيت «الهامور» في حضور وزير التسامح
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:15 مساءً
وزارة الرياضة : لجنة حسين لبيب سترحل عن الزمالك في نوفمبر
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:15 مساءً
فتح 20 موقعا لتجميع قش الأرز وتحرير 8 محاضر للمخالفين بالشرقية
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:15 مساءً
هروب 3 لاعبين من منتخب المغرب بعد وصولهم إلى إيطاليا
-
الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:15 مساءً
جدل في لبنان.. حزب الله يهدد قاضي انفجار بيروت
-
الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:09 مساءً
ابراج بتحب الشغل وابراج بطة بلدي ???????? اعرف برجك بيحب الشغل ولا بيريح دماغه ????????????
-
الجمعة 24 سبتمبر 2021 04:06 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
مروان واحمد اتخرجوا من الجامعة وعملوا كرفان أكل.. علي طريقة كراكون في الشارع
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 18 سبتمبر 2021 03:09 مساءً
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الجمعة 24 سبتمبر 2021 03:37 مساءً
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