«الجيزاوي» يتفقد منشآت جامعة بنها الأهلية ومبنى المدرجات بالعبور (صور)

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تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها اليوم، السبت، مقر الجامعة بالعبور، لمتابعة مشروع إنشاء الجامعة الأهلية الجديدة، وأعمال إنشاء مبنى المدرجات، وذلك بحضور الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة، ومهندسي الإنشاءات.

واطلع «الجيزاوي»، خلال الجولة على معدلات التنفيذ، موجها الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات الوطنية التي تعمل في مشروع إنشاء جامعة بنها الأهلية في العبور لسرعة معدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقاً للجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقا للمواصفات المعتمدة.

كما تفقد القائم بأعمال رئيس الجامعة مشروع إنشاء مبنى المدرجات بالعبور والمقام على مساحة اجمالية 19500 متر مربع، ويضم 20 مدرجا تعليميا، ويسع المدرج الواحد 250 طالبا، وذلك لإتاحة الفرصة واستيعاب أكبر عدد من الطلاب المتقدمين للالتحاق لجامعة بنها.

يذكر أن أعمال إنشاء جامعة بنها الأهلية بالعبور، تقام على مساحة 37 فدانا حيث تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة و6 شركات وطنية تنفيذ المشروع، وتضم الجامعة عدة مبانٍ منها، (إدارة الجامعة- مبنى أكاديمي- مبنى الورش- مبنى ريادة الأعمال والابتكار- مبنى المعامل) بالإضافة إلى الساحة الإدارية والساحة الأكاديمية والمنطقة الترفيهية.

وتقدم الجامعة عدة برامج دراسية مميزة ومنها (هندسة البناء- تنسيق حدائق معمارية- إدارة البناء المستدام والمباني الخضراء- تخطيط المدن والأماكن العامة- تطوير البرامج والتطبيقات- هندسة الميكاترونكس والأتمتة- الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة- هندسة نظم الاتصالات- الهندسة الطبية- اللغويات الحاسوبية- الواقع الافتراضي والمعزز- هندسة التصنيع/ إدارة الإنتاج- الإسكان والتنمية الحضرية- إدارة مشروعات- علم تحليل البيانات- تطوير الأعمال- التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية- الاقتصاد الحسابي- إدارة الأعمال والعلاقات الدولية- العملات الرقمية- المعلوماتية الطبية الحيوي- طب وجراحة الفم- التكنولوجيا الحيوية الجزئية- تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية- تكنولوجيا المختبرات الطبية- التصوير الطبي).

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال إنشاء الجامعة الأهلية بالعبور

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال إنشاء الجامعة الأهلية بالعبور

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال إنشاء الجامعة الأهلية بالعبور

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال إنشاء الجامعة الأهلية بالعبور