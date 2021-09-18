رئيس «الإسكندرية الأزهرية» يفتتح تدريبات تنمية مهارات معلمي الحاسب الآلي ومسؤولي التعاقدات

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افتتح الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم السبت، تدريبات تنمية مهارات التعليم الالكتروني، والتعليم عن بعد لمعلمي الحاسب الآلي، وتنمية مهارات مسؤولي التعاقدات؛ لتنمية وتطوير مهارات معلمي الحاسب الآلي، ومسؤولي التعاقدات بالمناطق الأزهرية المختلفة، وذلك تحت إشراف الأستاذ أمين عزام مدير إدارة التدريب، وبالتعاون مع عصام آدم مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي.

وخلال اللقاء، أكد «هاشم» على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ التدابير الصحية؛ للمحافظة على أمن وسلامة الجميع، وأن هذه التدريبات تأتي من حرص الأزهر الشريف على دعم وتطوير العملية التعليمية، ومواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية.

وأكد على ضرورة الحرص على الاستفادة القصوى من التدريب، والعمل على تطوير المهارات، ونقل أثر التدريب لتعم الفائدة الجميع، وأن المتدربين سفراء لمناطقهم الأزهرية؛ لنقل المهارات والخبرات التي تم اكتسابها خلال فترة التدريب، وحاضر في تدريب معلمي الحاسب الآلي ثروت عبدالستار، كما حاضر في تدريب مسؤولي التعاقدات رضا المغربي.

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يفتتح تدريبات تنمية مهارات معلمي الحاسب الآلي ومسئولي التعاقدات (صور)

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يفتتح تدريبات تنمية مهارات معلمي الحاسب الآلي ومسئولي التعاقدات (صور)

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يفتتح تدريبات تنمية مهارات معلمي الحاسب الآلي ومسئولي التعاقدات (صور)