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ضبط أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال بالشرقية

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ضبط أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال بالشرقية ضبط أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال بالشرقية

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالشرقية.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من بعض المواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم بها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، بممارسة نشاط احتيالي في الاستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للخارج زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية دون الوفاء بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابة الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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