الجزائر تقرر تنكيس الأعلام 3 أيام حدادًا على وفاة عبدالعزيز بوتفليقة

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قرّر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على وفاة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وأعلنت الجزائر مساء أمس وفاة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 سنة.

وتولى بوتفليقة الحكم عام 1999 في انتخابات أجريت بعد استقالة الرئيس الأسبق اليامين زروال في عام 1998.

وأصيب بوتفليقة في عام 2013 بجلطة دماغية أبعدته عن حكم البلاد فعليا، وكان آخر ظهور له يوم تقديم استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري السابق الطيب بلعيز ورئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح الذي تولى بعده رئاسة الدولة بحكم الدستور حتى إجراء انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر 2019 فاز بها الرئيس عبدالمجيد تبون.

وولد عبدالعزيز بوتفليقة في 2 مارس 1937 بوجدة بالمغرب والتحق بصفوف جيش التحرير الوطني ضد الاحتلال الفرنسي وعمره 19 عاما، وبعد الاستقلال أصبح عضوا في أول مجلس تأسيسي وطني، وتولى بعدها في عهد الرئيس الراحل أحمد بن بلة وزارة الشباب والرياضة والسياحة وهو في سن 25 عاما.