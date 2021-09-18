أخبار عاجلة

الانتخابات الاتحادية الألمانية.. كيف تبدو ألمانيا دون ميركل؟ -
وزير التعليم العالي يشيد بدليل الشُعب والبرامج الجديدة بجامعة بني سويف -
محافظ بني سويف يطلب تقرير يومي عن معدلات التنفيذ بمشروع تطوير حديقة الشلال -
أشرف صبحي: الانتخابات في موعدها بجميع الأندية -
إكسبو دبي 2020 يطلق مشروع بيت «الهامور» في حضور وزير التسامح -
وزارة الرياضة : لجنة حسين لبيب سترحل عن الزمالك في نوفمبر -
فتح 20 موقعا لتجميع قش الأرز وتحرير 8 محاضر للمخالفين بالشرقية -
هروب 3 لاعبين من منتخب المغرب بعد وصولهم إلى إيطاليا -
جدل في لبنان.. حزب الله يهدد قاضي انفجار بيروت -
ابراج بتحب الشغل وابراج بطة بلدي ???????? اعرف برجك بيحب الشغل ولا بيريح دماغه ???????????? -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

«اليونيسيف» أكثر من 4.2 مليون طفل أفغاني غير مسجلين في المدارس

Print
«اليونيسيف» أكثر من 4.2 مليون طفل أفغاني غير مسجلين في المدارس «اليونيسيف» أكثر من 4.2 مليون طفل أفغاني غير مسجلين في المدارس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» أن أكثر من 4.2 مليون طفل أفغاني لا يذهبون إلى المدارس.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، هنرييتا فور، إن ملايين الأطفال الأفغان لم يكونوا مسجلين في المدارس قبل الأزمة الإنسانية الحالية.

وأضافت أن 60% من الأطفال غير المسجلين في المدارس هم الفتيات.

وأشارت إلى أن الأطفال الأفغان يفتقرون في الوقت الراهن إلى مياه الشرب والأدوية والغذاء الكافي.

وكان قد سيطر الفساد في أفغانستان وهرب الرئيس أشرف غني خارج البلاد، وسيطرت حركة طالبان على الحكم في 15 أغسطس الماضي بعد هروبه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير التعليم العالي يشيد بدليل الشُعب والبرامج الجديدة بجامعة بني سويف

وزير التعليم العالي يشيد بدليل الشُعب والبرامج الجديدة بجامعة بني سويف

محافظ بني سويف يطلب تقرير يومي عن معدلات التنفيذ بمشروع تطوير حديقة الشلال

محافظ بني سويف يطلب تقرير يومي عن معدلات التنفيذ بمشروع تطوير حديقة الشلال

أشرف صبحي: الانتخابات في موعدها بجميع الأندية

أشرف صبحي: الانتخابات في موعدها بجميع الأندية

إكسبو دبي 2020 يطلق مشروع بيت «الهامور» في حضور وزير التسامح

إكسبو دبي 2020 يطلق مشروع بيت «الهامور» في حضور وزير التسامح