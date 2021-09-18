«اليونيسيف» أكثر من 4.2 مليون طفل أفغاني غير مسجلين في المدارس

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» أن أكثر من 4.2 مليون طفل أفغاني لا يذهبون إلى المدارس.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، هنرييتا فور، إن ملايين الأطفال الأفغان لم يكونوا مسجلين في المدارس قبل الأزمة الإنسانية الحالية.

وأضافت أن 60% من الأطفال غير المسجلين في المدارس هم الفتيات.

وأشارت إلى أن الأطفال الأفغان يفتقرون في الوقت الراهن إلى مياه الشرب والأدوية والغذاء الكافي.

وكان قد سيطر الفساد في أفغانستان وهرب الرئيس أشرف غني خارج البلاد، وسيطرت حركة طالبان على الحكم في 15 أغسطس الماضي بعد هروبه.