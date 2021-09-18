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إتاحة الخدمات القضائية الإلكترونية لحاملي هوية زائر

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إتاحة الخدمات القضائية الإلكترونية لحاملي هوية زائر إتاحة الخدمات القضائية الإلكترونية لحاملي هوية زائر
وجه وزير العدل وليد الصمعاني بإتاحة الخدمات القضائية الإلكترونية، لحاملي هوية زائر، لتمكينهم من الاستفادة من جميع خدمات القضاء المتاحة من خلال بوابة "ناجز" najiz.sa.

ويأتي هذا التوجيه بعد التعاون مع مركز المعلومات الوطني، وفي إطار جهود الوزارة لتوفير خدماتها لجميع المستفيدين بسهولة ويسر، وتمكين الجميع من حق الوصول للقضاء بشكل إلكتروني بالكامل دون الحاجة لمراجعة المقرات العدلية.

واشترطت الوزارة أن تكون الهوية سارية المفعول، موضحةً بعض تلك الخدمات المقدمة مثل تقديم صحيفة دعوى إلكترونية، بالإضافة إلى استعراض القضايا والجلسات والأحكام الخاصة بهم، وتقديم الطلبات على القضية والعديد من الخدمات الأخرى.

يذكر أن بوابة ناجز تتضمن أكثر من 120 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين إجراؤها وفق خطوات يسيرة؛ مما يختصر الجهد والوقت على المستفيدين.


الوطن السعودية

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