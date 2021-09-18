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صادم.. سمكة "هامور" عملاقة تلتهم "وحش البحار"

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فيديو صادم.. سمكة "هامور" عملاقة تلتهم "وحش البحار" صادم.. سمكة "هامور" عملاقة تلتهم "وحش البحار"
وقدّر الصياد وزن "الهامور" بحوالي 200 كيلوغرام

فيديو صادم.. سمكة

تمكّن صياد أميركي من تصوير صادم يُظهر سمكة "هامور" عملاقة وهي تلتهم "وحش البحار المرعب" في فلوريدا.

وحسب "سكاي نيوز عربية": بينما كان الصياد جون بروسارد يبحر للصيد قرب غودلاند في فلوريدا، التقط بصنارته سمكة قرش، إلا أنه تفاجأ بالتهامها من قبل سمكة عملاقة من نوع "الهامور الأطلسي".

وحسب ما ذكرت "ايه بي سي" ، التي نشرت الفيديو، فإن "بروسارد" صُدم مما حدث؛ حيث كان يصطاد في المنطقة التي تتواجد فيها أسماك القرش.

وظهر "بروسارد" في الفيديو مذهولًا مما حدث وهو يصرخ: "شيء لا يصدق؛ سمكة كبيرة التهمت سمكة القرش التي اصطدناها".

وأكد جون أن "الهامور" قد تمكّن من قطع خيط صنارته المعدّة لاصطياد أسماك بأوزان كبيرة.

وقدّر الصياد أن يكون وزن "الهامور" في حدود حوالي 200 كيلوغرام، لافتًا إلى أنه سيعيد التفكير مجددًا باللقب الذي يطلقه كثيرون على أسماك القرش على أنها "وحوش البحار المرعبة" بعدما وثّق هذه الحادثة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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