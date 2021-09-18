نائبة في «الشيوخ» ورئيسة تنزانيا ورئيسة وزراء توجو بين أكثر 100 امرأة مؤثرة في أفريقيا

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اختارت مبادرة «كونى فتاة» النائبة الدكتورة رشا قلج عضو مجلس الشيوخ المصري والمدير التنفيذي لمؤسسة ميرك الدولية الخيرية، من بين اكثر 100 امرأة تاثيرا في افريقيا، بالاضافة إلى رئيسة تنزانيا «سامية حسن صولحو»، ورئيسة وزراء توجو، ونائبتىا رئيسا اوغندا وبنين، باعتبارهن أكثر النساء تأثيرًا في افريقيا لعام 2021 .

حيث أصدرت مجموعة Avance Media Group كجزء من مبادرة «Be a Girl»

للاعتراف بجهودهن وإنجازاتهن، وتضم القائمة 100 امرأة أفريقية الأكثر نفوذاً تمثيلاً لأقوى امرأة أفريقية من 28 دولة أفريقية، تم اختيارهن بناءا على خلفيات مهنية مختلفة بما في ذلك الدبلوماسية والعمل الخيري والسياسة والنشاط وريادة الأعمال وقيادة الأعمال والترفيه، والتي تستمر في إلهام الشباب في جميع أنحاء القارة الأفريقية وخارجها، تم تكريم الدكتورة رشا قلج لجهودها في تنميه وتحسين رعاية المرضى في إفريقيا، وكسر وصمة العقم من خلال حملة «أكثر من مجرد أم»، وتمكين الفتيات من التعليم حتى يتمكنوا من الوصول إلى إمكاناتهم وتحقيق أحلامهن من خلال حملة «تعليم ليندا»، وحصلت رشا قلج على لقب المراه الأكثر تأثيرا في افريقيا للمرة الرابعة على التوالي.

وتعتبر النائبة رشا قلج واحدة من العاملين في مجال تمكين المرأة وتنمية الرعاية الصحية، وتعليقا على الجائزة قالت«قلج» في تصريحات لها السبت: «أنا فخورة جدا بهذا التكريم وسعيدة بوجودي في القائمة إلى جانب العديد من النساء الأفريقيات المرموقات والشهيرات، وأهنئ كل واحدة منهن. هذا تقدير كبير من لجهودي في مجال تمكين النساء في قارتي الأفريقية، وهذا التكريم سيحفزني بالتأكيد على الاستمرار بالعمل بجدية أكبر وبصدق أكبر نحو هدفي المتمثل في تحسين رعاية المرضى لشعوب إفريقيا الحبيبة».

و كانت «قلج» من مطلقى حملة «أكثر من مجرد أم» وهي دعوة حاشدة لكسر وصمة العقم عند النساء، وتعمل الحملة على تمكين النساء المصابات بالعقم من خلال الوصول إلى المعلومات والصحة وتغيير طريقة التفكير والتمكين الاقتصادي.

كما شاركت في تنمية وتحسين رعاية المرضى في إفريقيا منذ ٢٠١٦ حتى الآن، واستفاد أكثر من 1300 طبيب من 42 دولة من المنح الدراسية تدريب الكوادر الطبية التخصصي في المجالات الحرجة والتي تعاني من نقص الخدمات مثل طب الأورام والسكري والطب الوقائي للقلب والأوعية الدموية والغدد الصماء والطب الجنسي والإنجابي والعناية المركزة والأطفال والعظام والامراض النفسية والجراحة وامراض العيون والطب التنفسي وتخصص الأجنة والخصوبة وغيرها الكثير