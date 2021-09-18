صحيفة إنجليزية تكشف عن موقف إنساني لتوخيل مدرب تشيلسي مع مديرة منزله

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كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية عن موقف إنسانى لتوماس توخيل المدير الفنى لفريق تشيلسى الانجليزى تجاه مديرة منزله السابق عندما كان مدربا لفريق بايس سان جيرمان الفرنسى.

ونشرت الصحيفة الإنجليزية تقريرا عن موقف توخيل الذي تكفل بتحمل تكاليف علاج نجل مدبرة منزله السابقة بعد أن علم أنها تعمل لوقت إضافي لتمويل علاج طفلها..

وكشفت الصحيفة عن تحمل توخيل تكاليف العملية الجراحية لابنها عندما علم أنها تعمل وقتا إضافيا لتأمين المال اللازم للعملية، ولحسن الحظ سارت العملية بشكل جيد، وكان الصبي قادرا على التطلع إلى حياة صحية.

وتابعت الصحيفة أن موقف توخيل الإنسانى لم يكن الأول مع مديرة منزله فمع اقتراب نهاية توليه مهمة الإشراف الفني في فريق باريس سان جيرمان، وخلال محادثة بين توخيل والمرأة الفلبينية حول أحلام العمر، قالت المرأة إن حلمها شراء منزل في الفلبين حيث يمكنها التقاعد والعيش مع أسرتها.

ورغم رحيل توخيل عن الدوري الفرنسي ومغادرة باريس إلا أنه لم ينس مديرة المنزل، ليقوم بمساعدتها على شراء منزل أحلامها، وهي الآن تعيش في وطنها مع عائلتها.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المحتمل أن تكون هذه المبادرة المذهلة مدعومة من قبل زوجة توخيل، سيسي، التي تلعب دورا كبيرا في حياته المهنية، على الرغم من أنها لم تشارك في قرارات كرة القدم، إلا أنه يُقال إنها كانت تقدم دعما كبيرا لزوجها منذ 12 عاما.

ونادرا ما يشاهد توخيل وسيسي معا في الأماكن العامة، حيث يفضلان تجنب الأضواء.