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بث مباشر الآن .. مشاهدة مباراة الارسنال ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي (لحظة بلحظة)

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بث مباشر الآن .. مشاهدة مباراة الارسنال ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي (لحظة بلحظة) بث مباشر الآن .. مشاهدة مباراة الارسنال ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي (لحظة بلحظة)

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الأرسنال المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب وسط الوطني، يخوض لقاء هاما ومرتقبا أمام بيرنلي في الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2021- 2022.

وينطلق اللقاء عند الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة والسادسة بتوقيت الإمارات. اتخذ نادي آرسنال موقفًا حاسمًا من أحد لاعبيه البارزين في خط الهجوم بنهاية الموسم الحالي. ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن عقد المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت مع آرسنال ينتهي الصيف المقبل، لكن النادي اللندني لم يقدم له عرضًا من أجل التجديد حتى الآن.

ونفى الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، مؤخرًا أن يكون لاكازيت خارج حساباته الفنية خلال الموسم الحالي. لكن الصحيفة البريطانية أكدت أن آرسنال قرر عدم تجديد عقد لاكازيت، لذا لن تكون هناك مفاوضات معه مستقبلًا، وفضل النادي اللندني استثمار الأموال في لاعبين آخرين.

يذكر أن لاكازيت شارك هذا الموسم مرتين كبديل مع آرسنال في مختلف البطولات، وزار الشباك ضد وست بروميتش في كأس رابطة الأندية المحترفة.

المصرى اليوم

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