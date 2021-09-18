مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون بث مباشر السبت 18 - 9 - 2021

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مانشستر سيتي يواجه نظيره ساوثهامبتون في الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي موسم 2021- 2022، تحت قيادة المدرب الإسباني، بيب جوارديولا الذي يستعد بقوة لمقابلة باريس سان جيرمان الأسبوع المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا «التشامبيونزليج» موسم 2021- 2022.

ويتم إذاعة اللقاء عبر قنوات بين سبورتس القطرية المالكة الحصرية لمباريات الدوري الإنجليزي البريميرليج، على قنوات

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يسعى رحيم سترلينج، نجم مانشستر سيتي، لبلوغ رقم مميز خلال مباراة فريقه أمام ساوثهامبتون، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز. ووفقًا للحساب الرسمي للبريميرليج، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بات رحيم على بعد 3 أهداف فقط من الوصول إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار الحساب الرسمي للبريميرليج إلى أن سترلينج سبق له زيارة شباك فريق ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي 7 مرات. يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن رباعي الصدارة (ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي وإيفرتون). وكان محمد صلاح، نجم الريدز، آخر لاعب انضم إلى نادي المائة بالبريميرليج، عقب زيارة شباك ليدز يونايتد في الجولة الرابعة من المسابقة.