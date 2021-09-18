أخبار عاجلة

ابراج بتحب الشغل وابراج بطة بلدي ???????? اعرف برجك بيحب الشغل ولا بيريح دماغه ???????????? -
رسمياً .. الزمالك يجدد عقد كارتيرون لثلاثة مواسم -
إزالة 122 حالة تعدي ضمن الموجة الـ18 في الشرقية -
ياسمين عبدالعزيز تنشر أول صورة لها بعد التعافي: «الحمد لله الذي شفانا وعفانا» -
8 وفيات و913 إصابة كورونا جديدة في الأردن -
ميسي يواصل الغياب عن مباريات باريس سان جيرمان -
احتفالاً باليوم الوطني.. ألعاب نارية تزين السماء وعروض عسكرية وبرامج متنوعة -
٨٥١ وظيفة أكاديمية وتعليمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل -
قذائف للفرح وأخرى للحماية.. شاهد كيف احتفت المناطق الحدودية باليوم الوطني -
فيديو للحظة اختطاف طفل في الهرم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التجارة" توضّح آليات التحقق من صحة العروض والتخفيضات الموسمية

Print
"التجارة" توضّح آليات التحقق من صحة العروض والتخفيضات الموسمية "التجارة" توضّح آليات التحقق من صحة العروض والتخفيضات الموسمية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة "التجارة" عبدالرحمن الحسين، أهمية وعي المستهلكين بحقوقهم، والتحقق من صحة العروض والتخفيضات الموسمية المقدمة من المراكز والمحال التجارية والمتاجر الإلكترونية قبل الشراء.

وبيّن "الحسين" اشتراط وزارة التجارة الحصول على ترخيص لتقديم العروض والتخفيضات وإبرازه في مكان واضح للمستهلك، ووضع نسبة التخفيض وسعر المنتج قبل وبعد التخفيض.

كما تراقب الوزارة الأسعار قبل وبعد التخفيض؛ لضمان عدم وجود غش أو تضليل للمستهلكين.

وأشار "الحسين" إلى آلية التحقق من العروض والتخفيضات؛ حيث تتم عبر قراءة رمز التخفيض (الباركود) على تطبيق "تخفيضات" لإيضاح بياناته الكاملة.

وحول آلية التحقق من صحة تخفيضات المتاجر الإلكترونية، حث متحدث "التجارة" المستهلكين، على التأكد من موثوقية المتجر الإلكتروني من خلال موقع وزارة التجارة أو منصة "معروف"؛ حتى لا يكونوا عرضة للغش أو التضليل.

يُذكر أن وزارة التجارة وفّرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًّا؛ بهدف التحقق من صحة التخفيضات، وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين، والقضاء على كل العروض الوهمية والمضللة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ميسي يواصل الغياب عن مباريات باريس سان جيرمان

ميسي يواصل الغياب عن مباريات باريس سان جيرمان

احتفالاً باليوم الوطني.. ألعاب نارية تزين السماء وعروض عسكرية وبرامج متنوعة

احتفالاً باليوم الوطني.. ألعاب نارية تزين السماء وعروض عسكرية وبرامج متنوعة

٨٥١ وظيفة أكاديمية وتعليمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

٨٥١ وظيفة أكاديمية وتعليمية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

قذائف للفرح وأخرى للحماية.. شاهد كيف احتفت المناطق الحدودية باليوم الوطني

قذائف للفرح وأخرى للحماية.. شاهد كيف احتفت المناطق الحدودية باليوم الوطني