بوسي وبشري ضيوف أحمد عز في ثاني عروض الموسم الثاني لمسرحية علاء الدين

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شهد ثاني عروض الموسم الجديد لمسرحية «علاء الدين» بطولة النجم أحمد عز، إقبال وحضور جماهيري كبير، أمس الجمعة، على خشبة مسرح كايرو شو بمدينة السادس من اكتوبر.

واحتفي النجم أحمد عز بوزير الاعلام أسامة هيكل، الذي حرص على الجلوس وسط الجماهير لمشاهدة المسرحية، وحرص على حضور العرض أيضا الفنانة بشرى، المطربة بوسي، مصطفى بسيط، أحمد فهيم، معالي السفير أسامة النقلي سفير المملكة العربية السعودية.

المسرحية الاستعراضية الكوميدية «علاء الدين» يشارك أحمد عز في بطولتها محمد ثروت وتارا عماد وسامي مغاوري وهشام اسماعيل وكريم عفيفي ومحمد جمعة ومن إخراج مجدي الهواري.