محافظ أسوان يشيد بدور الأزهر

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أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بروح التلاحم بين الجهود الحكومية والمؤسسات الدينية والمجتمعية وخاصة الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب من أجل تحقيق التنمية المستدامة لأهالى هذه القرى من خلال الدفع بالقوافل التوعوية الدينية والطبية والغذائية، بجانب إقامة منارة إشعاع تنويرى وتثقيفي بإنشاء المعاهد الأزهرية.

جاء ذلك إثناء لقاء المحافظ مع وفد الأزهر الشريف برئاسة الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وبحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، والدكتور سلامة جمعة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية .

وأثنى اللواء أشرف عطية على الدور البناء الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر وغرس قيم ومفاهيم الوسطية والتسامح والعفو والتكافل والتراحم بين أبناء المجتمع المصرى، ليؤكد ذلك بأن مصر هي مهد السماحة والإعتدال وستبقى أمد الدهر منارة الحضارة والعلم والثقافة، موجهاً إلى تقديم كافة التسهيلات الإدارية لدعم جهود الأزهر الشريف في إنشاء المعاهد الأزهرية، بجانب التنسيق بين المنطقة الأزهرية ومديرية التضامن الإجتماعى لتسهيل عمل لجان الفتوى من أجل حل المشاكل الأسرية والعائلية والتي أصبحت الشرارة الأولى لإندلاع أي خلافات قبلية أو طائفية، وهو الذي يتوازى مع وضع برنامج عمل متكامل لتكثيف الوعى الدينى والأخلاقى من خلال قيام الوعاظ والخطباء بإلقاء محاضرات داخل الجامعة والمدارس والأندية ومراكز الشباب وقصور وبيوت الثقافة .