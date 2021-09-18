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وزارة التعليم العالي: مدينة الأبحاث العلمية تنظم مدارس التدريب العملي لطلاب كليات الجامعات المصرية

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وزارة التعليم العالي: مدينة الأبحاث العلمية تنظم مدارس التدريب العملي لطلاب كليات الجامعات المصرية وزارة التعليم العالي: مدينة الأبحاث العلمية تنظم مدارس التدريب العملي لطلاب كليات الجامعات المصرية

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تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. منى عبداللطيف القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، حول افتتاح المدينة للمدارس الصيفية لعام ٢٠٢١، وذلك خلال الفترة من ١٢ إلى ١٦ سبتمبر الجارى عبر التعلم عن بعد؛ لتدريب طلاب الكليات العملية (الهندسة- الصيدلة- الطب البيطرى- العلوم- الزراعة) بجامعات (الإسكندرية- القاهرة- عين شمس- الأزهر- حلوان- طنطا- الزقازيق- كفر الشيخ- أسيوط- الوادي الجديد- المنصورة- الجامعة المصرية الروسية- فاروس- الأكاديمية العربية- جامعة زويل- جامعة دراية).

وأكدت د. منى عبداللطيف أن تنظيم المدارس جاء استمرارًا للتعاون المشترك بين مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية والجامعات المصرية؛ بهدف تنمية المهارات البحثية والابتكارية لطلاب الجامعات المصرية لمواكبة التطور التقني العالمي ومتطلبات سوق العمل، وانطلاقًا من إيمان المدينة بالقيام بدورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وسعيًا لتحقيق محور البحث العلمي وصناعة التعليم والثقافة العلمية ضمن المسار الأول من الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ( ٢٠٣٠).

وأضافت د. منى عثمان مسؤول التدريب بالمدينة أن عدد الطلاب المتقدمين للمدارس (3629) طالب تم قبول عدد (2207) طالب في تخصصات (الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، الصناعات الدوائية والصيدلية والتخميرية، الذكاء الاصطناعي، الإنتاج الحيوانى، التحليل الإحصائي وتحليل البيانات، مراقبة جودة الهواء).

ولفت التقرير إلى أن المدارس تضمنت عدد (10) برامج دراسية، هي: (تحديد البروتين وطرق عزله، مفاهيم وأساسيات البيانات الضخمة، تطوير دواء من منتج طبيعي «تجربة كاملة لتجارب قبل السريرية»، الاستراتيجيات التنموية لإنتاج حيواني وداجني مستدام تبعًا لرؤية مصر٢٠٣٠، تحليل البيانات والنمذجة الإحصائية، مراقبة جودة الهواء، الاتجاهات الحديثة في الأطعمة الوظيفية، تعزيز جودة التربة، تقنيات نظام الزراعة المبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر 2030، تصميم الألعاب الإلكترونية).

وأوضح التقرير أن التدريب بالمدارس تضمن محاضرات نظرية وتجارب عملية، مضيفًا أن الجزء النظري تم تنفيذه من خلال محاضرات في شكل مصور، أما الجزء العملي تم تقديمه عن طريق قيام الباحثين بالمدينة بتصوير محاكاة للتجربة الفعلية داخل المعامل.

المصرى اليوم

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