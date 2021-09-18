الصيدلة بـ80% وعلوم الحاسب بـ65% والإنسانيات بـ55% .. فرص الدور الثاني لطلاب الثانوية بالجامعة المصرية اليابانية (تفاصيل)

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أعلن الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للشئون الأكاديمية والتعليم، عن فتح باب القبول والتسجيل للطلاب الناجحين من الثانوية العامة من الدور الثاني، وطلاب مدارس «ستيم» والشهادات العربية وما يعادلها من الشهادات الأخرى والتحويلات من الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة المصرية.

وقال إن فتح الباب في البرامج التالية، برنامج بكالوريوس الصيدلة (فارم دي) الحد الأدنى للقبول ٨٠٪، وبرامج كلية الهندسة الحد الأدنى للقبول ٧٠٪، وبرنامج هندسة العمارة المستدامة الحد الأدنى للقبول ٧٠٪، وبرامج علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات الحد الأدنى للقبول ٦٥٪، وبرامج كلية إدارة الأعمال الدولية والانسانيات الحد الأدنى للقبول ٥٥٪.

وأوضح أن الجامعة تقدم تخفيض على المصروفات الدراسية لجميع الطلاب المجتازين لاختبارات وشروط القبول بالجامعة للعام الأكاديمي 2021/2022 بنسبة 25% من إجمالي المصاريف الدراسية.

وأشار إلى أن التقديم من خلال موقع الجامعة الإلكتروني www.ejust.edu.eg، مضيفا ان الجامعة تقدم عدد من المنح الدراسية للطلبة المتفوقين، وكل المعلوات عنها متوافرة من خلال الرابط: https://ejust.edu.eg/scholarships/.