الرئيسان الإيراني والطاجيكي: انعدام الاستقرار في أفغانستان يمثلان تهديدًا لأمن المنطقة

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اتفقا الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي، والطاجيكي إمام على رحمن، على أن انعدام الأمن وعدم الاستقرار في أفغانستان يمثلان تهديدا لأمن واستقرار المنطقة، جاء ذلك خلال لقاء الأول بالثاني بقصر الشعب في العاصمة الطاجيكية دوشنبه.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن حضور داعش في أفغانستان يشكل خطرا ليس بالنسبة لأفغانستان فقط، بل للمنطقة برمتها، ولا نقبل بتهديد أمن المنطقة من قبل الجماعات الإرهابية، وأكد رئيسي على رفض وجود أي تيار يمهد لحضور «الجماعات الإرهابية» في أفغانستان.

وأضاف: رؤيتنا المشتركة مع طاجيكستان تؤكد ضرورة وقف التدخل الخارجي في أفغانستان، القوات الأجنبية لن تحل مشكلة في هذا البلد، مشددا على ضرورة أن يقرر الأفغان مصير بلدهم بأنفسهم، والحكومة الأفغانية التي تشكل يجب أن تكون شاملة.

وقال الرئيس الطاجيكي إمام على رحمن: طاجيكستان وإيران كدولتين جارتين لأفغانستان تهتمان كثيرا باستقرار هذا البلد.

وتم توقيع 8 مذكرات تفاهم بين البلدين، وأكد الرئيسان الإيراني ونظيره الطاجيكي خلال اللقاء على النقاط المشتركة الكثيرة التي تجمع بين البلدين، ومنها المشتركات الدينية والثقافية واللغوية، وأعربا عن أملهما ببدء صفحة جديدة من ازدهار العلاقات والتعاون بين طهران ودوشنبه على مختلف الأصعدة.