القبض على متهم بتوظيف الأموال بزعم استثمارها في الاستثمار العقاري بالمنيا

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم السبت، من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا، لاستيلائه على أموال عدد من المواطنين، بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال الاستثمار العقاري وتجارة الأجهزة الكهربائية.



تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، و4 أشخاص آخرين، بتضررهم من أحد الأشخاص، تلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري وتجارة الأجهزة الكهربائية، مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين، وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التي وعد بتوزيعها، واستيلائه على كامل المبالغ المالية دون ردها.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته النشاط الإجرامي.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.