«الرعاية الصحية»:6.5 مليون خدمة طبية بأعلى جودة منذ تطبيق منظومة «التأمين الشامل» حتى الآن

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أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديدة، أن سلامة المرضى أصبح الشغل الشاغل لجميع الأطراف المعنية بجودة الرعاية الصحية، لاسيما هيئة الرعاية الصحية التي ترتكز استراتيجيتها على تقديم كافة الخدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، بأعلى مستويات الجودة والتي تضاهي المستويات العالمية، مشيرًا أن التوجه بترسيخ السلامة يعد توجه مؤسسي استراتيجي، ويتحقق من خلال الالتزام الكامل بالإجراءات والتدابير والأنظمة الوقائية الفاعلة، وهو ما تسعى إليه كافة نظم الرعاية الصحية في الدول المتقدمة من خلال تسليط الضوء على المفاهيم الأساسية لسلامة المرضى وثقافة سلامة المرضى وكذلك ثقافة التبليغ عن الأخطاء، والتي تعد جزءًا من الوقاية من الأخطاء، ورصد حدوثها الفعلي أو الوشيك، والتعامل بشكل ممنهج لتفادي الأخطاء التي من شأنها التقليل من مستوى الخدمة الصحية المقدمة أو عدم مأمونيتها لدى مقدمو الخدمة الصحية والمنتفعين على حد سواء.

وثمن الدكتور أحمد السبكي، خلال كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر المشترك بين الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تبني المشروع توصيات منظمة الصحة العالمية في اليوم العالمي لسلامة المرضى، واختيار هذا اليوم والذي يعد مؤشر صريح وذو دلالة واضحة وانعكاس لتبني مشروع التأمين الصحي الشامل تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين وبجودة عالمية، لافتًا إلى تقديم 6.5 مليون خدمة صحية للمواطنين تحت مظلة المنظومة الجديدة، وذلك بداخل كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظات الثلاث (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية).

وخلال الكلمة التي ألقاها حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، أكد أن سلامة المرضى تعد من أهم أولويات منظمة الصحة العالمية وهي ركيزة أساسية في منظومة التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية بمصر، مشيرًا أن هيئة التأمين الصحي الشامل تحث الأطراف المشاركة بإيجابية في الحفاظ على صحة المرضى، والتحلي بالوعي وطرح الأسئلة على المريض وتقديم المعلومات والدعم اللازم، مؤكدًا أن نظام التأمين الصحي الشامل هو نظام يضمن توفير خدمات صحية شاملة ومتكاملة ترتكز على مد المظلة التأمينية لجميع أفراد الأسرة بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، مما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين.