الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة: منح دراسية ومساعدات مالية تصل 50%

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أعلن الدكتور محمود هاشم رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر EUE بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن توفير الجامعة تدريب للراغبين في أداء امتحانات «الآيلتس IELTS»مجانا داخل الجامعة لمدة يومين للتعرف على أساليب الامتحان ونظامه، وتوفير تدريب جيد على الإمتحان من هيئة التدريس ذوى الخبرة، لضمان إعداد الطلاب بشكل كامل لدخول إختبار اللغة الإنجليزية الدولي «ILETS» وذلك من يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر 2021 والأيام التالية من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً.

وأضاف الدكتور محمود هاشم، أن تلك الخدمة تأتى في إطار الخدمة المجتمعية للجامعات الأوروبية في مصر، وتقديم كل ما يساهم ويساعد على بناء الإنسان المصرى حيث أن التأهيل والتدريب ضمن معايير بناء الانسان.

وأكد رئيس الجامعات الأوروبية في مصر، أن الجامعة تقدم نسبة خصم تصل إلى 50 % كمساعدة مالية للطلاب الملتحقين بالجامعة هذا العام، بالإضافة إلى عدد من المنح الكاملة 100% المقدمة لأوائل الثانوية العامةو الشهادات المعادلة وكذلك منح جزئية للمتفوقين علمياً ورياضياً.

تستضيف الجامعات الأوربية في مصر فرع جامعة لندن والتى تقدم من خلال كلياتها ومؤسساتها العديد من البرامج الدراسية المتميزة. ومنها 12 تخصصاً متميزاً في الإقتصاد، والعلوم السياسية، والعلوم الادارية، والتمويل، وغيرها من العلوم الاجتماعية مقدمة من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE والمصنفة رقم 2 عالمياً على مستوى جامعات العالم في العلوم الإجتماعية، وقد حصل منها 18 عالماً على جائزة نوبل.

كما تعاقدت الجامعة على سبعة برامج في هندسة وعلوم الحاسبات في الذكاء الإصطناعي وتطوير الويب والهاتف المحمول والواقع الإفتراضي وتجربة المستخدم، وتمنح الدرجات العلمية من جامعة لندن تحت الإشراف الأكاديمي لكلية جولد سميث.

كما سيتم منح درجة البكالوريوس في القانون تحت الإشراف الأكاديمي من التحالف الأكاديمي لجامعة لندن والمكون من عدد ست كليات ممثلة في كلية لندن للإقتصاد والعلوم السياسيةLSE، وكلية بيركبيك Birkbeck، والكلية الملكية في لندن Kings’ College، وكلية الملكة ماري Queen Mary، وكلية الدراسات الشرقية والإفريقية SOAS، وكلية لندن الجامعية UCL والمصنفة الثامنة على العالم وحصل منها 30 عالماً على جائزة نوبل. بالإضافة لذلك، تقدم الجامعات الأوروبية في مصر العديد من برامج الدراسات العليا في القانون وذلك لإعداد كفاءات وطنية في مختلف فروع القوانين الدولية، بهدف إعداد كوادر قانونية قادرة على صياغة مشاريع أنظمة قانونية تواكب التطورات الحديثه وكذلك نشر الثقافة القانونية وتزويد سوق العمل المصري بأشخاص متخصصين من أجل تقديم الإستشارات القانونية للشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين الأجانب. حيث تقدم الجامعات الأوروبية في مصر برامج دراسات عليا متخصصة في مجال قانون الأعمال الدولي وآليات حل المنازعات الدولية من قبل كلية الملكة ماري وكلية لندن الجامعية UCL.

كما تستضيف الجامعات الأوروبية في مصر جامعة وسط لانكشاير والتى تمنح درجات البكالورويوس في العلوم الهندسية في تخصصات فريدة ومميزة وعددها عشرة تخصصات (الهندسة الميكانيكية، وهندسة السيارات الرياضية، وهندسة الطيران، وهندسة علوم الفضاء وإعداد الطيارين، وهندسة الميكاترونيكس والأجهزة الذكية، وهندسة التصنيع، وهندسة الطاقة، والهندسة بإستخدام الحاسوب، والهندسة الكهربائية الإلكترونية، وهندسة الإلكترونيات).

و سيتم منح درجتي الماجستير والدكتوراة في هذه التخصصات. وتتميز جامعة وسط لانكشاير بعراقتها حيث تم إنشاؤها منذ عام 1828 والتى يُنظر إليها على أنها إحدى الجامعات البريطانية الرائدة في مجال الشراكات الدولية، وارتباطها بالصناعة. كما سيتم إنشاء مجمع حاضنات التكنولوجيا ومركز الإبداع والإبتكار في الجامعات

الأوروبية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال استضافة جامعة وسط لانكشاير. ‎

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 86 لسنة 2021 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم «الجامعات الأوروبية في مصر».

والتي تم إنشاؤها تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبقًا للقانون رقم 162 لسنة 2018، وسيكون مقرها في العاصمة الإدارية الجديدة.