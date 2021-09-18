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«عطية»: لابد من إعادة النظر بمكافأة شباب المحامين المتمرنين في قانون المحاماة

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«عطية»: لابد من إعادة النظر بمكافأة شباب المحامين المتمرنين في قانون المحاماة «عطية»: لابد من إعادة النظر بمكافأة شباب المحامين المتمرنين في قانون المحاماة

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انتقد رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، المكافأة التي يقررها قانون المحاماة لشباب المحامين المتمرنين بالمكاتب، ووصفها بالهزيلة التي تحتاج إلى إعادة النظر، والتي لم ينظر اليها أحد من المجالس المتعاقبة منذ صدور القانون الساري.

وقال نقيب المحامين في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «آن الأوان لإعادة النظر في المكافأة الهزيلة التي يقررها قانون المحاماة لشباب المحامين المتمرنين بالمكاتب والتي لم ينظر اليها أحد من المجالس المتعاقبة منذ صدور قانون المحاماة الساري».

المصرى اليوم

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